«Солар»: количество кибератак на сайты российских компаний в I квартале выросло вдвое

Наибольший урон понесли логистические сервисы Хакеры осуществили порядка 801 миллиона кибератак на сайты российских компаний в первом квартале 2025 года, это в два раза больше аналогичного показателя 2024 года, основными жертвами стали ресурсы логистических сервисов, государственных структур и кредитно-финансовых организаций, рассказали РИА Новости в ГК «Солар».