Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Следователями полиции расследуется уголовное дело о хищении 3,2 млн рублей, выделенных на благоустройство дороги в Якутске

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха расследуется уголовное дело о хищении 3,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных на благоустройство дороги в Якутске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии