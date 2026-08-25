Следователями полиции расследуется уголовное дело о хищении 3,2 млн рублей, выделенных на благоустройство дороги в Якутске

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха расследуется уголовное дело о хищении 3,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных на благоустройство дороги в Якутске.
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