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Когда участников СВО бьют именно за то, что они участники СВО, – это совершенно за гранью

Когда участников СВО бьют именно за то, что они участники СВО, – это совершенно за гранью

ВАГНЕРОВЦЕВ ЗАБИЛИ КАМНЯМИ: ПРОШЛИ "БАХМУТСКУЮ МЯСОРУБКУ" И ПОГИБЛИ НА КУРОРТЕ В Краснодарском крае по горячим следам полиция задержала четверых местных жителей с нерусскими фамилиями, которые зверски убили безоружных кубанцев.

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Комментарии
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Алексей Горшков
30 лет их одному учили,а сейчас такой - такой резкий поворот! Всегда считал,что наши слабые места - ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА - вот таких УРОДОВ &quot;образовали&quot; и &quot;окультурили&quot;! Такая мерзость не могла бы произойти не только в СССР, но и вообще в ЛЮБОМ НОРМАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ !!! А нас,начиная с перестроечных и &quot;святых 90-х&quot; (если не с хрущёвских) лет АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ РАСТИЛИ !!! ВОТ И ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ !!!
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3 час.
Сергей Елсаков
Пожизненно. Воевать за Родину почётная привелегия. Эти мрази не будут &quot; умирать за други своя и не сдавться&quot;. Поэтому им пожизненное заключение и только!
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2 час.
Наталья Изъюрова
Жаль нет расстрела, хотя, мне кажется, пора ввести по законам военного времени!!! Твари(((
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