Когда участников СВО бьют именно за то, что они участники СВО, – это совершенно за гранью

Алексей Горшков

30 лет их одному учили,а сейчас такой - такой резкий поворот! Всегда считал,что наши слабые места - ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА - вот таких УРОДОВ "образовали" и "окультурили"! Такая мерзость не могла бы произойти не только в СССР, но и вообще в ЛЮБОМ НОРМАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ !!! А нас,начиная с перестроечных и "святых 90-х" (если не с хрущёвских) лет АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ РАСТИЛИ !!! ВОТ И ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ !!!