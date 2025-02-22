Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил ошкин
    Он не относится к тем, кто ни дня не служил в наших Вооруженных Силах. А то примазываются к нему и прокуроры, и следо...Володин: День защ...
  • людмила пригарина
    Что? Сколько? На кого? А не проще и дешевле всех мигрантов вывести на их исторические родины за их счет. А продназнач...Госдума потратит ...
  • Валерий Чикунов
    Надо. Понять властям , что в итоге его всё равно приговорят как государственного преступника к смертной казни , а им ...Арестович* не сде...

Депутат Шеремет призвал Туска перестать нагнетать антироссийскую истерию

Депутат Шеремет призвал Туска перестать нагнетать антироссийскую истерию

В Госдуме обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску. Об этом сообщило РИА «Новости». Депутат Михаил Шеремет заявил, что слова Туска о выделении Киеву замороженных российских активов и усилении патрулирования неба над Европой можно считать открытой угрозой нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх