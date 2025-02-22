Депутат Шеремет призвал Туска перестать нагнетать антироссийскую истерию

В Госдуме обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску. Об этом сообщило РИА «Новости». Депутат Михаил Шеремет заявил, что слова Туска о выделении Киеву замороженных российских активов и усилении патрулирования неба над Европой можно считать открытой угрозой нашей стране.