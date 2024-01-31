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«Ростех»: морской «Панцирь-МЕ» получил два вида зенитного вооружения

«Ростех»: морской «Панцирь-МЕ» получил два вида зенитного вооружения

Госкорпорация «Ростех» сообщила о новых возможностях корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ» который получил два вида зенитного вооружения и современные средства обнаружения целей.

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