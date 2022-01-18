Налогообложение отдельных видов имущества в 2022 году

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует, что с 2022 году налоговые органы при исчислении налогов за 2021 год в отношении объектов недвижимости физических лиц будут применять следующие изменения.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует, что с 2022 году налоговые органы при исчислении налогов за 2021 год в отношении объектов недвижимости физических лиц будут применять следующие изменения.
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