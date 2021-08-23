Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Как Олег Янковский стал Брагиным в фильме "Влюблён по собственному желанию"

Как Олег Янковский стал Брагиным в фильме "Влюблён по собственному желанию"

Когда режиссёр Сергей Микаэлян решил снимать фильма «Влюблён по собственному желанию», одной из главных его проблем стал выбор актёра на главную роль, опустившегося спортсмена Брагина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх