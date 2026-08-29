Житель Алтайского края угнал с базы КамАЗ и перевернул его

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Мамонтовского района по подозрению в угоне КамАЗа, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.
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