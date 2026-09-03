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«ВкусВилл» и Loov превратили пластиковые крышки в лимитированную коллекцию очков

«ВкусВилл» и Loov превратили пластиковые крышки в лимитированную коллекцию очков

Сеть магазинов «ВкусВилл» и клубная оптика Loov выпустили лимитированную коллекцию солнцезащитных очков, которые были созданы из переработанных пластиковых крышек.

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