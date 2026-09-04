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Царьград

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The New York Times: цена дизеля в США достигла рекорда в $5,85

The New York Times: цена дизеля в США достигла рекорда в $5,85

Цена дизельного топлива в США достигла $5,85 за галлон, вызвав рост цен на топливо после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

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