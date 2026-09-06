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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина прокомментировала то, что ей осталось две победы до первой строчки рейтинга

Елена Рыбакина оценила то, что она в двух победах от гарантированной первой строчки рейтинга. Чтобы точно стать первой ракеткой мира, Рыбакиной нужно выйти в полуфинал US Open.

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