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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» про Олейникова: «Иван отказался от перехода в наш клуб. Мы соблюдали все договоренности, в отличие от стороны игрока»

«Рубин» сделал заявление о срыве трансфера атакующего полузащитника « Крыльев Советов » Ивана Олейникова .

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