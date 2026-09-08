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«Нет, мы делаем Starfield»: большинство сотрудников Bethesda мечтало заняться The Elder Scrolls VI после Fallout 4, но Тодд Говард решил иначе

«Нет, мы делаем Starfield»: большинство сотрудников Bethesda мечтало заняться The Elder Scrolls VI после Fallout 4, но Тодд Говард решил иначе

Тодд Говард вынашивал идею космической RPG более четверти века, но внутри Bethesda Game Studios этот проект изначально не находил поддержки.

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