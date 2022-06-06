Кедми объяснил, почему на Западе вновь заговорили о необходимости переговоров с РФ

Коллективный Запад, который изначально планировал использовать Украину, чтобы на ее территории нанести России военное поражение, теперь уже пытается хотя бы свести к минимуму свои потери, которые неминуемо последуют, как расплата за эту авантюру.
Коллективный Запад, который изначально планировал использовать Украину, чтобы на ее территории нанести России военное поражение, теперь уже пытается хотя бы свести к минимуму свои потери, которые неминуемо последуют, как расплата за эту авантюру.
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