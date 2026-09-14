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"Ростех": в РФ создали винтовку, с помощью которой охотник попадет белке в глаз

"Ростех": в РФ создали винтовку, с помощью которой охотник попадет белке в глаз

Российские предприятия разработали и произвели новый стрелковый комплекс для охоты, отличающийся очень высокой.

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