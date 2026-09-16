В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ

При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль пострадали два человека в поселке Красная Яруга Белгородской области.
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