Ядерные испытания чуть не убили министра обороны Британии — The Sun

Британские ядерные испытания чуть не убили министра обороны страны Гранта Шэппса, пишет The Sun. Ракета Trident II упала в море в нескольких ярдах (один ярд — примерно 90 см) от британской атомной подводной лодки HMS Vanguard, которая ее выпустила.
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