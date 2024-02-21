Ядерные испытания чуть не убили министра обороны Британии — The Sun

Британские ядерные испытания чуть не убили министра обороны страны Гранта Шэппса, пишет The Sun. Ракета Trident II упала в море в нескольких ярдах (один ярд — примерно 90 см) от британской атомной подводной лодки HMS Vanguard, которая ее выпустила.