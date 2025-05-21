Тарифы на электричество летом проиндексируют

Тарифы на электроэнергию проиндексируют летом на 12,6%. Об этом пишет "Комсомольская правда". По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в последующие годы индексация будет повторяться, это связано с увеличением инвестиций в строительство новой генерации.