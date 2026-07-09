Топливная живучесть

На канале «Безумные роботы» пишут про автомобили на газе. С точки зрения «как на этом можно заработать»: как выглядит бизнес по установке газобаллонного оборудования или небольшая база, поставляющая газ на заправки (ссылка).
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