Прогноз погоды в Крыму на 18 марта В Симферополе +3 и небольшой дождьВ Севастополе +5 и небольшой дождьВ Евпатории +4 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +4 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +6 и облачно с прояснениямиВ Ялте +6 и дождьВ Алуште +8 и небольшой дождьВ Керчи +5 и небольшой.