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Содиректор Netflix уклонился от ответа на вопрос о будущем шоу Меган Маркл

Содиректор Netflix уклонился от ответа на вопрос о будущем шоу Меган Маркл

Сериал актрисы о стиле жизни воспринят неоднозначно.Содиректор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос нарушил молчание о будущем сотрудничестве с семьей Сассекских после неоднозначного приема публикой сериала Меган Маркл о стиле жизни, уклонившись от ответа о продолжении программы «С любовью, Меган».

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