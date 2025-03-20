Содиректор Netflix уклонился от ответа на вопрос о будущем шоу Меган Маркл

Сериал актрисы о стиле жизни воспринят неоднозначно.Содиректор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос нарушил молчание о будущем сотрудничестве с семьей Сассекских после неоднозначного приема публикой сериала Меган Маркл о стиле жизни, уклонившись от ответа о продолжении программы «С любовью, Меган».