Правые в Германии считают, что Трампу и Маску под силу закончить войну

Завершение вооруженного конфликта на Украине в руках у избранного президента США Дональда Трампа и основателя SpaceX и миллиардера Илона Маска, 9 января заявила кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в соцсети X.