AMD запускает AI-генератор изображений без нужды подключаться к интернету

В сотрудничестве с новозеландским стартапом TensorStack, компания AMD представит новый инструмент для создания изображений – Amuse, который предлагает совершенно новый подход к генерации изображений без подключения к интернету.
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