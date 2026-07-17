🚝 С 17 июля у пригородных поездов Инкерман-1 — Евпатория появятся новые остановки Южная пригородная пассажирская компания вводит дополнительные остановки на маршруте.
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🚝 С 17 июля у пригородных поездов Инкерман-1 — Евпатория появятся новые остановки Южная пригородная пассажирская компания вводит дополнительные остановки на маршруте.