Вперед без остановки

За первые четыре месяца 2023 года (наиболее свежие данные Росстата) промышленное производство в Свердловской области увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,4%, а в апреле выросло на 10,6% год к году.
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