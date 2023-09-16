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Кокорев о «Сочи» и 4:2 с «Сибирью»: «Не было опасений, что после трех быстрых голов ребята сами себя испугаются. Доиграли до конца»

«Нас и болельщиков с победой, их очень много пришло сегодня. Приходите к нам вновь, постараемся радовать своей игрой.

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