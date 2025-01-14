Число среднемесячных регистраций компаний с участием КНР в РФ выросло в 3,6 раза

Количество среднемесячных регистраций юридических лиц с участием Китая в России выросло в 3,6 раза с 2022 по 2024 годы по сравнению с 2020 и 2021, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитиков "СПАРК-Интерфакса".
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