Исследование подтвердило: стереотипы о профессиях работают

В исследовании приняли участие почти 70 000 человек, занятых более чем в 250 разных профессиях. Ученые оценивали их по так называемым «Большой пятерке» черт личности: доброжелательности, добросовестности, экстраверсии, невротизму и открытости.
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