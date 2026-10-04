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Единая система учета аренды жилья: как изменится рынок с 1 октября

Единая система учета аренды жилья: как изменится рынок с 1 октября

Представьте себе ситуацию: вы сдаете квартиру на пару дней, а спустя месяц узнаете, что эта сделка уже давно зафиксирована в государственной базе, а налоговая служба получила о ней полную информацию.

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