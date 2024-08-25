Ещё кадры с захваченной шведской БМП CV9040C ВСУ, которая была эвакуирована в наш тыл бойцами 200-й отдельной мотострелковой бригады из населенного пункта Богдановка на Артемовском направлении.
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Ещё кадры с захваченной шведской БМП CV9040C ВСУ, которая была эвакуирована в наш тыл бойцами 200-й отдельной мотострелковой бригады из населенного пункта Богдановка на Артемовском направлении.
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