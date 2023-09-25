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Тренер «Интер Майами» о травме Месси и финале US Open Cup: «Непростое решение. Попытаемся не допустить ошибку»

Тренер «Интер Майами» о травме Месси и финале US Open Cup: «Непростое решение. Попытаемся не допустить ошибку»

Нападающий получил повреждение в матче регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0) и пропустил игру против «Орландо Сити» (1:1).

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