Пелагея об Иване Телегине, который оказался изменщиком: «Мне прилетел бумеранг»

Иван Телегин оставил Евгению Ноур спустя всего три месяца после рождения их сына. Вскоре хоккеист закрутил роман с Пелагеей, которую тут же окрестили разлучницей.
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