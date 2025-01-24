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121 украинский БПЛА сбит средствами ПВО над 13 регионами России ночью

121 украинский БПЛА сбит средствами ПВО над 13 регионами России ночью

ПВО России за ночь сбили 121 украинский беспилотник над 13 регионами, включая Москву и Крым. Обломки дронов в Рязани и Курске повредили здания, без жертв.

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