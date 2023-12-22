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S7 переоформила в собственность России половину своих самолетов

S7 переоформила в собственность России половину своих самолетов

Около 50% флота S7 Airlines перешли в российскую собственность. Как сообщила компания S7 Airlines, сделка по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК» завершилась по 45 среднемагистральным самолетам (это почти 50 % флота) и четырем авиационным двигателям.

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