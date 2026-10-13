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Царьград

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Беларусь и Кения договорились о бизнес-форуме в 2027 году

Беларусь и Кения договорились о бизнес-форуме в 2027 году

Заместитель председателя БелТПП Елена Малиновская и президент Кенийской национальной палаты торговли и промышленности Эрик Рутто обсудили в Кении перспективы расширения деловых контактов, включая возможный визит кенийской делегации в Беларусь в 2027 году с проведением бизнес-форума.

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