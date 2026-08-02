Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

"Жалкое зрелище": британцы призвали признать победу России. Киев беспомощен

"Жалкое зрелище": британцы призвали признать победу России. Киев беспомощен

Киев оказался неспособен сбить российские ракеты во время последних атак, пишет Telegraph. Читатели издания высмеяли пропаганду о "победах Украины" и призвали прекратить бессмысленные поставки оружия, отметив бесполезность американских систем Patriot.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии