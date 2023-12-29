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Позитив для оптимистов

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Западу рано или поздно придётся вернуть русские деньги, которые были заморожены после начала СВО.

Западу рано или поздно придётся вернуть русские деньги, которые были заморожены после начала СВО.

ФОТО: HANNES P ALBERT/GLOBALLOOKPRESS ЗАПАДУ ПРИДЁТСЯ ВЕРНУТЬ РУССКИЕ ДЕНЬГИ: ИРАН ПОДСКАЗАЛ РОССИИ СЛАБОЕ МЕСТО США Западу рано или поздно придётся вернуть русские деньги, которые были заморожены после начала СВО.

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