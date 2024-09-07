Валерий Афанасьев из «Ширли-Мырли» заявил о частичной потере зрения

Спектакли с Валерием Афанасьевым оказались под угрозой из-за потери здоровья актера Валерий Алексеевич пытался лечиться с помощью внутриглазных инъекций, но его состояние ухудшилось, и теперь врачи рекомендуют ему операцию.
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