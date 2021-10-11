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Талибы назвали политику НАТО в Афганистане провалом и призвали альянс к дипломатии

Талибы назвали политику НАТО в Афганистане провалом и призвали альянс к дипломатии

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) считает провалом афганскую политику НАТО и призывает альянс теперь сфокусироваться на дипломатии.

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