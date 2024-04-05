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А у них улицы шампунем моют или о внешних признаках цивилизации

А у них улицы шампунем моют или о внешних признаках цивилизации

Что можно считать внешними признаками цивилизованности страны? Не просто богатства и достатка, а именно цивилизованности? Как мне представляется - красоту и удобство городов, чистоту, порядок на улицах, безопасность и комфорт городской (да и не только городской) среды.

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Комментарии
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Алексей Тан
Мылом моют!?... -&quot; Погублю, губителей земли&quot;.... Да-а-авно это было произнесено... и в одной Большой книге прописано... и исполниться.
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