А у них улицы шампунем моют или о внешних признаках цивилизации

Что можно считать внешними признаками цивилизованности страны? Не просто богатства и достатка, а именно цивилизованности? Как мне представляется - красоту и удобство городов, чистоту, порядок на улицах, безопасность и комфорт городской (да и не только городской) среды.
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