Отключением света в Джанкойском районе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отключением света в Джанкойском районе. Органы надзора контролируют процесс восстановления электроснабжения для жителей двух населенных пунктов, которое было прервано в результате аварии.
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