В Уссурийске появился "Лекарь": аптека, где цены упали ниже привычного

На центральной улице Уссурийска открылась новая аптека "Лекарь". Среди ее преимуществ — удобное расположение, комфортный зал и цены ниже тех, что привыкли видеть многие покупатели.
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