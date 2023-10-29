Bild в манифесте 50 пунктов объяснило мигрантам, как вести себя в ФРГ

Одно из главных средств массовой информации Федеративной Республики Германия Bild выпустило состоящие из 50 пунктов манифест, разъясняющий мигрантам правила поведения, которые им следует соблюдать на территории страны.
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