Русская женщина и в годины бесправия и произвола, и на вершине общественного положения, и в крепостном подчинении всегда стояла рядом с мужчиной не как раба, не как вещь для удовольствия, не как фетиш, который на словах превозносили и преклонялись, а на деле ни во что не ставили, — нет, она всегда была как друг и товарищ мужчины во все периоды жизни народа.
Народ, который не бережёт женщину, обрекает себя на постепенное вымирание.
Комментарии
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Александр Николаевич
Общество, в котором женщине декларируется полная независимость и самостоятельность - это больные на голову преступники, совершенно закономерно обречённые на деградацию и вымирание.
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18 час.
В
Воробей
В эмансипированном социуме женщины воспитываются в условиях, которые объективно побуждают произойти потере контакта личности её и женственной сущности её. В результате такая женщина становится враждебной собственной природе. Соответственно она объективно так же оказывается неспособной практиковать взаимоудовлетворительный супружеский секс. Поэтому в таком социуме, где женщин не берегут, мы имеем массовые разводы и соответствующее вымирание население.
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16 час.
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