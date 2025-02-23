Макрон обсудил Украину с Эрдоганом и представителями стран Евросоюза

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что в воскресенье, 23 февраля, обсудил по телефону Украину с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии