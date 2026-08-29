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MeMo-Logic

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На дне моря нашли корабль с сотнями амфор, пролежавший там 2400 лет

На дне моря нашли корабль с сотнями амфор, пролежавший там 2400 лет

У греческого острова Андрос дайверы обнаружили затонувшее торговое судно возрастом около 2400 лет .

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