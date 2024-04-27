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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Нечистоты из септиков сливают в ручей, попадающий в Логмозеро

Активисты просят подключиться Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру из-за ситуации с очистными под Петрозаводском Неработающие канализационно-очистные сооружения под Петрозаводском, на строительство и ремонт которых выделяли деньги, но они так и не были введены в эксплуатацию, а фекальные ….

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