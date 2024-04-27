Нечистоты из септиков сливают в ручей, попадающий в Логмозеро

Активисты просят подключиться Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру из-за ситуации с очистными под Петрозаводском Неработающие канализационно-очистные сооружения под Петрозаводском, на строительство и ремонт которых выделяли деньги, но они так и не были введены в эксплуатацию, а фекальные ….