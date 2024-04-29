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Вечерний Новосибирск

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Бобра из деревни Бобровка заметили под Новосибирском

Бобра из деревни Бобровка заметили под Новосибирском

Газета «Новая жизнь» поделилась видео, который сделал житель деревни Бобровка Сузунского района. Бобр без малейшего страха передвигался по дороге по направлению к населенному пункту, не обращая никакого внимания на человека.

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