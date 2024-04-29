Бобра из деревни Бобровка заметили под Новосибирском

Газета «Новая жизнь» поделилась видео, который сделал житель деревни Бобровка Сузунского района. Бобр без малейшего страха передвигался по дороге по направлению к населенному пункту, не обращая никакого внимания на человека.
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