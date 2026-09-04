Шварцу нравится формат Кубка России: «Много матчей. Намного лучше играть, чем тренироваться»

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Сандро Шварц заявил, что ему нравится формат Фонбет Кубка России с групповым этапом. Тренер « Динамо » высказался после разгрома «Ахмата» (3:0) в 3-м туре в Пути РПЛ.