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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварцу нравится формат Кубка России: «Много матчей. Намного лучше играть, чем тренироваться»

Сандро Шварц заявил, что ему нравится формат Фонбет Кубка России с групповым этапом. Тренер « Динамо » высказался после разгрома «Ахмата» (3:0) в 3-м туре в Пути РПЛ.

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