«Вам не сломить нас!» Как память о Второй мировой войне и ударах НАТО в 1999 году повлияла на отношение Сербии к США, ЕС и России?

Президент Сербии Александр Вучич 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. При это совсем недавно он заявлял, что его страна во время Второй мировой войны сумела освободиться от нацистской оккупации почти без чьей-либо помощи.
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